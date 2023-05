Nach der Teilnahme an der TV-Doku „Hartz und Herzlich“ gab es für Silvana Schulte ein böses Erwachen. Warum sie inzwischen nach vorn schaut und welche Pläne sie nun hat.

Nach Teilnahme bei "Hartz und herzlich": So ging es für eine Mutter aus Teuchern weiter

Silvana Schulte will ihren Schrebergarten im Teucherner Ortsteil Gröben auf Vordermann bringen.

Teuchern - Noch wachsen weder Gemüse noch Blumen auf den Beeten. Stattdessen stapelt sich jede Menge Unrat in einer Ecke. Doch Silvana Schulte aus Teuchern hat fest vor, aus ihrem Schrebergarten eine blühende Oase zu machen. Erst seit wenigen Tagen hat die 41-Jährige die Parzelle in einer Kleingartenanlage im Teucherner Ortsteil Gröben gepachtet. „Ich habe einen Rückzugsort gesucht, an dem ich abschalten kann“, sagt sie. Zu aufregend waren die vergangenen Monate für sie und ihre elfjährige Tochter Cherin.