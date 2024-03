"Hartz, Rot, Gold" Sozialreportage von RTL Zwei bald aus Weißenfels - Von sieben Kindern zwei beim Jugendamt

In drei neuen Folgen "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" zeigt RTL Zwei ab 26. März das Leben von Bürgergeldempfängern aus Weißenfels. In der Neustadt von Weißenfels lebt aktuell jeder vierte Einwohner von Bürgergeld. Was die Zuschauer noch erwartet.