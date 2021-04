Händler über jeden Tag froh, an dem sie noch öffnen können

Weißenfels - Es ist tagtäglich eine Mischung aus Hoffen und Bangen, die die Einzelhändler auf der Jüdenstraße in Weißenfels derzeit durchleben. Hoffen, dass die Geschäfte geöffnet bleiben dürfen. Bangen, dass sie durch eine Entscheidung im Berliner Bundestag wieder dichtgemacht werden. Daher sind sie mit Blick auf die immer noch steigenden Inzidenzen froh, dass sie ihre Kunden bislang zwar nach vorheriger Terminvergabe, aber dann immerhin in ihren Geschäften bedienen können.

Auch wenn sie den Einkauf mit Termin derzeit nur als einen Tropfen auf den sprichwörtlich heißen Stein empfinden. „Es wird schon angenommen, aber es reicht bei Weitem nicht aus“, sagt Heike Wolter. Sie betreibt das Geschäft Mode-Express Nr.1 und fürchtet vor allem eine erneute Schließung. „Ich schaue daher von Tag zu Tag und ich bin dankbar für jeden Kunden“, sagt sie.

„Es läuft super“,

Ähnlich verhalten sieht es in der Schuh-Boutique aus. „Gerade die älteren Menschen laufen doch nicht die Straße entlang, notieren sich die Telefonnummern an den Schaufenstern und machen Termine“, sagt Mitarbeiterin Sabine Heineck. Ihnen gehe es vielmehr darum, zu flanieren und die Geschäfte zu betreten. Heineck sei aber froh, dass den Händlern wenigstens dieses Nadelöhr geboten wird, Kunden zu bedienen.

Ganz anders hingegen verhält es sich bei Intersport. „Es läuft super“, sagt Andrea Tischer, deren Mann Rudolf das Geschäft gehört. „Tischtennisplatten beispielsweise haben wir noch nie so viele verkauft, wie jetzt“, sagt sie. Aber auch Wanderschuhe, Funktionsjacken oder Nordic Walking Stöcker gehen gut. „Die vorherige Terminabsprache wird gut angenommen“, so ihr Fazit. Eine Kundin, die diese Möglichkeit am Dienstag ganz bewusst nutzte war Ines Zille. Sie hatte sich Einkaufstermine in ihre Mittagspause gelegt, weil sie sich lieber vor Ort beraten lasse und kaufe - erzählte die Kundin aus Laucha, die in Weißenfels arbeitet.

„Sie sind herzlich willkommen“

Annett Straube von Fashion Dreams erzählt, dass auch bei ihr Kunden anrufen und Terminvergaben in Anspruch nehmen. Das aber derzeit verhalten. Wenn ein Kunde spontan die Tür zum Geschäft öffne und dieses leer sei, dürfe dieser natürlich spontan hereinkommen. „Sie sind herzlich willkommen“, sagt sie. Dennoch schaut auch sie mit bangem Blick auf die Corona-Zahlen. Die Stimmung pendele zwischen Zuversicht und Unsicherheit.

„Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist wenigstens ein Tropfen“, sagt Ramona Bröckert vom Schreibwarengeschäft über das Einkaufen mit Termin. Kunden, die ganz bestimmte Ware suchen, würden das Angebot nutzen. So habe sie neulich einen Schredder bestellt und die Kunden dann informiert, als die gewünschte Ware da war. Es gab aber auch Nachfrage nach Zuckertüten und Ranzen. Aber die Laufkundschaft, die spontan vorbei schlendere, die fehle eben. (mz/Andrea Hamann-Richter)