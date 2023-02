Weissenfels/MZ - Die Verkaufsflächen des Einzelhandels in der Stadt Weißenfels und im Burgenlandkreis verringern sich weiter. Im Zeitraum zwischen 2016 und 2022 haben die Handelsflächen in Weißenfels um fast elf Prozent und im gesamten Burgenlandkreis um fast neun Prozent abgenommen. Das geht aus dem neuen „Handelsatlas 2022“ der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) hervor, der jetzt in Weißenfels vorgestellt wurde.

