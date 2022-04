„Hamsterkäufe im Supermarkt sind unnötig“

In den Supermärkten werden Waren wie Mehl und Sonnenblumenöl nicht nur teurer sondern auch knapper. Wie Kunden und Händler in der Region Weißenfels reagieren.

Weißenfels - Auf die Frage, ob noch Mehl erhältlich sei, winkt die Verkäuferin im Rewe-Markt in Weißenfels-West gleich ab. Im entsprechenden Regal herrscht am Dienstagnachmittag gähnende Leere. Ähnlich sieht es in vielen Supermarktketten in der Region Weißenfels derzeit aus. Neben Mehl scheint vor allem Sonnenblumenöl inzwischen Mangelware zu sein. „Ich hatte Glück und habe noch eine Tüte Mehl erstanden“, sagt Sandra Erfurt nach dem Einkauf in einer Weißenfelser Aldi-Filiale. „Drei Tüten standen hier noch im Regal. In Freyburg, wo ich wohne, ist alles ausverkauft.“