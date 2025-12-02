Vegane und vegetarische Küche hält Schritt für Schritt auch in den Restaurants in Weißenfels und Umgebung Einzug. Warum die Wirte daran nicht mehr vorbeikommen und welche Gerichte sie anbieten.

Halloumi-Gyros und Co.: Vegetarische Gerichte erobern Lokale in und um Weißenfels

Köchin-Auszubildende Mina Fazara Aly präsentiert Halloumi-Gyros. Der ist ein Dauerbrenner im „Bootshaus Weißenfels“.

Weissenfels/MZ. - Ein Eldorado für Vegetarier oder gar Veganer ist Weißenfels nicht. Oder aber doch? Während etwa im nahen Leipzig die Szene blüht und spezialisierte vegane Restaurants eröffnen, bahnen sich in der Stadt an der Saale pflanzenbasierte Gerichte nur behutsam ihren Weg in die Speisekarten. Ein Wandel ist aber auch hier spürbar.