Günstig-Ticket im Burgenlandkreis: 49 Euro, 365 Euro oder beides?

In den Sommermonaten galt im Burgenlandkreis noch das Neun-Euro-Ticket. Um die Nachfolge streiten sich das 49-Euro-Ticket und das 365-Tage-Ticket. Vielleicht kommt beides.

Weissenfels/MZ - Erübrigt sich mit dem geplanten 49-Euro-Ticket das 365-Tage-Ticket für den Burgenlandkreis? Diese Meinung vertritt zumindest der SPD-Kreisvorsitzende Rüdiger Erben. Während Ersteres voraussichtlich ab Januar bundesweit eingeführt werden soll, soll Letzteres in zwei Modellregionen in Sachsen-Anhalt erprobt werden, wozu sich auch der Burgenlandkreis angemeldet hatte. Mit dem Pilotvorhaben solle geklärt werden, ob sich das 365-Tage-Ticket hierzulande lohnt. Wenn es jedoch mit dem 49-Euro-Ticket konkurriert, ließen sich dazu „keine seriösen Bewertungen“ treffen, so Erben.

Der FDP-Kreisvorsitzende Maximilian Gludau, der sich in der Vergangenheit für das 365-Tage-Ticket stark gemacht hat, sieht das anders und möchte die Bewerbung aufrecht erhalten. Zwar meint auch er, dass das 365-Tage-Ticket neu betrachtet werden müsse, doch sei es „keine Frage des Entweder Oder“. Beides könne parallel eingeführt werden, zumal es bei dem 365-Tage-Ticket „nicht nur um den Preis, sondern vor allem um die Verbesserung der Qualität des Angebots im ÖPNV gehen soll“.

Pendler im oder außerhalb des Landkreises?

Auch Lutz Däumler, Chef der Personennahverkehrsgesellschaft im Burgenlandkreis, meint, dass sich beide Tickets nicht ausschließen. Das bundesweite Ticket sei beispielsweise für Pendler „wertvoller“ die außerhalb des Kreises arbeiten, Pendler innerhalb des Kreises kämen mit dem 365-Tage-Ticket besser weg. Er favorisiere aber Ersteres, vor allem, da es zu einer „Tarifvereinfachung“ führe.

Doch warum eigentlich „365-Tage-“ und nicht „-Euro-Ticket“? Das liegt laut Gludau daran, dass noch nicht abschließend geklärt ist, ob das Ticket letztlich einen Euro pro Tag kosten soll. Laut Erben sollen die 365 Euro zwar schon „der Einstiegspreis“ sein, da man jedoch nicht ausschließen könne, dass sich die Kosten künftig erhöhen, habe man diese Bezeichnung gewählt.