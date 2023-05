Neubau nach zweieinhalb Jahren fertig Guck an, die Feuerwehr! - Neues Gerätehaus in Granschütz feierlich eröffnet

In Granschütz ist am Freitagnachmittag das langersehnte neue Feuerwehrgerätehaus eingeweiht worden. Wie sich die Kameraden in ihrem neuen Zuhause schon eingelebt haben.