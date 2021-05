Grünes Band durch die Stadt: So soll sich Weißenfels westliche Altstadt entwickeln

Während die Schüler des Weißenfelser Goethegymnasiums die Sommerferien genießen, tut sich in diesen Tagen einiges vor ihrem altehrwürdigen Schulgebäude. Stück für Stück nimmt der neue Rosalskyweg zwischen Gymnasium und dem Kloster St. Claren Gestalt an.



Ein grünes Band durch die Stadt mit Hochbeeten, Bänke und barrierefreie Zugänge

Der Weg ist das Herzstück der sogenannten Grünen Achse, die sich durch die westliche Altstadt bis in die Saalstraße vor dem neuen Bürokomplex des Jobcenters ziehen soll. „Wir ziehen ein grünes Band durch die Stadt und gestalten zum Teil Brachflächen neu“, erklärt Danilo Heber, der das Projekt bei der Stadt Weißenfels betreut.

Granitpflaster, Hochbeete, Bänke, eine neue Treppe und ein barrierefreier Zugang werden den Rosalskyweg künftig spürbar aufwerten. Es soll ein Ort des Verweilens werden, Parkplätze wird es in dem verkehrsberuhigten Bereich künftig nicht mehr geben. Auf Drängen des Stadtrates werden gegenüber jenen sieben Japanischen Zierkirschen, die jedes Jahr im Frühjahr durch ihre üppige Blüte auffallen, noch einmal sieben Bäume dieser Art gepflanzt.

Problemfläche in der Jüdenstraße werden Pkw-Stellplätze geplant

Eine weitere Station der „Grünen Achse“: das sogenannte Postbeet neben dem Ratssaal am Kloster - ein derzeit eher wild wucherndes Areal. Im Herbst soll die Fläche neu bepflanzt und gestaltet werden. Das Denkmal für den in Weißenfels verstorbenen Taubstummenlehrer Moritz Hill (1805-1874) soll laut Stadt in die neue Fläche integriert werden. Die zehn Parkplätze in der Straße Am Kloster werden künftig wegfallen.

Zur Achse gehören schließlich zwei Brachflächen entlang der westlichen Altstadt. Da ist jene Problemfläche in der Jüdenstraße, auf der vor Jahren ein alter Getreidespeicher abgerissen wurde. Nun sollen auf dem Areal, umgeben von weitgehend unsanierten Gebäuden, zumindest Pkw-Stellplätze und etwas strukturiertes Grün entstehen.



Brachfläche an der Ecke Saalstraße/Große Kalandstraße wird bepflanzt

Bewohner des Zentrums können die Parkplätze künftig mieten, so die Vorstellung der Stadt. „Wir denken hier an die Zukunft und wollen das Gelände für eine künftige Wohnnutzung angrenzender Grundstücke erschließen“, sagt Annegret Bandrock, Abteilungsleiterin Tiefbau bei der Stadt.

Bleibt eine weitere Brachfläche an der Ecke Saalstraße/Große Kalandstraße. Auch diese Ecke soll zum Teil bepflanzt und als kleiner Ort zum Verweilen im Zentrum gestaltet werden. Zu befürchten ist allerdings, dass die unverputzte und wenig attraktive Rückseite des angrenzenden Gebäudes in der Großen Kalandstraße die Anziehungskraft dieser Ecke in Grenzen halten wird.

Sieben Planungsbüros aus ganz Deutschland an einem Wettbewerb beteiligt

Bis Mitte Dezember soll das neue grüne Band in der Weißenfelser Altstadt fertig sein. „Wir liegen gut in der Zeit“, schätzt Danilo Heber ein. Alles in allem wird die Stadt rund 1,8 Millionen Euro für die Aufwertung der Grün- und Brachflächen in die Hand nehmen. 93 Prozent davon sind Fördermittel aus dem Stadtumbauprogramm des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre).



Das Büro Planerzirkel aus Halle hatte einen Wettbewerb zur Gestaltung der Brach- und Freiflächen im Weißenfelser Zentrum gewonnen. Zuvor hatten sich sieben Planungsbüros aus ganz Deutschland an einem Wettbewerb beteiligt. Im Frühjahr 2018 waren die Wettbewerbsentwürfe in einer Ausstellung in Weißenfels zu sehen. (mz)