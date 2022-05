Größter privater Pflegedienst in Weißenfels hat 600 Menschen in Obhut

Sandy und Alexander Scheunpflug betreiben den nach eigenen Angaben größten privaten Pflegedienst in Weißenfels - und das seit nunmehr 15 Jahren.

Pflege hat sehr viel mit Zuwendung zu tun. Die Mitarbeiter des Pflegediensts Scheunpflug in Weißenfels - es sind inzwischen rund 170 - bieten ihre Leistungen seit nunmehr 15 Jahren an.

Weissenfels/MZ - Die Pflege hat in den vergangenen Jahren viele neue Wege beschritten. Sandy und Alexander Scheunpflug haben diese Entwicklung miterlebt und in Weißenfels wesentlich mitgestaltet. Das Unternehmen Pflegedienst Scheunpflug kann in diesem Jahr auf eine inzwischen 15-jährige Firmengeschichte zurückblicken.