Großkorbethaer Verein macht sich für Schule stark

Großkorbetha/MZ - Dieser Herbst ist spannend für Johannes Drewitz und seine Mitstreiter. Immerhin kann der Förderverein der Grundschule und des Hortes in Großkorbetha in diesen Monaten zum ersten Mal so richtig aktiv werden. „Im Herbst 2019 war die Idee für einen Förderverein entstanden“, erzählt der Vorsitzende, der wie andere Vereinsmitglieder auch selbst einmal die Grundschule besucht hat. Doch dann hat die Corona-Pandemie zugeschlagen und ehe der neue Verein Gutes tun konnte, war alles auf Eis gelegt. Nun hat der 30 Mitglieder starke Verein den ersten Höhepunkt des Herbstes erfolgreich hinter sich gebracht. Gemeinsam mit Hobbygärtnern aus Obschütz organisierten sie Ende September in der Alten Scheune in Großkorbetha einen sogenannten Vielfaltstag, bei dem den Besuchern unter anderem einheimisches Obst und Gemüse nahegebracht wurde. „Das war ein richtig schöner Tag in unserem Ort. Die Eltern haben Kuchen gebacken, die Stadt und das Team der Alten Scheune haben uns unterstützt“, schwärmt Dagmar Kuhlert, Lehrerin und Mitglied im Vereinsvorstand, noch immer.

