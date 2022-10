Großkorbethaer Schule ist Vorreiter bei Digitalisierung

Großkorbetha/MZ - Die Freien Schulen in Großkorbetha sind Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Einen Beleg dafür haben Gymnasium und Sekundarschule jetzt erhalten: Die beiden Bildungsstätten sind vom Land mit dem Signet „Digitale Schule“ ausgezeichnet worden. „Außer unseren Schulen haben nur noch drei weitere in Sachsen-Anhalt die Auszeichnung erhalten. Wir sind die einzigen, an die der Titel neu vergeben wurde“, freut sich Schulleiterin Katrin Breuer. Vor wenigen Tagen fand - natürlich online - eine Ehrungsfeier statt. Das Signet, das jetzt in einer Vitrine im Eingangsbereich der Schule zu sehen ist, wird für drei Jahre vergeben. Eine finanzielle Zuwendung ist mit der Auszeichnung nicht verbunden.