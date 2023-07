Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Großgörschen/MZ - Für Elke Steidel ist dieser Vormittag auch eine Reise in die Vergangenheit. Schließlich ist die 67-Jährige 1962 eingeschult worden. Just in jenem Jahr, in dem der damals neue Teil der Großgörschener Grundschule eröffnet wurde. „Mich verbindet viel mit diesem Ort. Mein Mann war später Hausmeister hier. Von 1982 bis 1991 haben wir in Räumen in der oberen Etage gewohnt“, erzählt die Großgörschenerin.