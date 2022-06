Große Weide am Klimaparkplatz in Weißenfels gefällt

Beim letzten Herbststurm verlor die Weide einen Ast. In dieser Woche wurde sie nun ganz gefällt.

Weißenfels/MZ - Die Seniorin schaut ungläubig auf die Überreste der gefällten Weide an der Saalebrücke. An den Baum, der hier noch bis zum Donnerstag dieser Woche stand, erinnern am Freitagnachmittag nur noch die zu Boden gefallenen Blätter und Reste des stattlichen Stamms. Warum musste die Weide weichen? Nicht nur die Seniorin dürfte sich diese Frage stellen.