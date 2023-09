Am Samstag dreht sich beim Vielfaltstag in Langendorf alles um die Fülle im Garten und drumherum. Welche Highlights man den Besuchern bietet.

Langendorf - Auf die Mischung kommt es an. Das findet zumindest Michél Simon-Najasek. Zusammen mit Ehefrau Petra organisiert der 45-Jährige den vierten Vielfaltstag in der Region. Diesmal findet er am 23. September ab 10 Uhr in Langendorf statt. „Besucher können hier erleben, wie vielfältig das Obst- und Gemüseangebot ist, welches uns die Natur jenseits vom Einerlei im Supermarkt eigentlich zu bieten hat“, erklärt Simon-Najasek. „Diese Vielfalt droht aber zu verschwinden und darauf wollen wir an diesem Tag auch aufmerksam machen.“