Sokar Uno arbeitet an der Ecke Saalstraße/Große Kalandstraße. Welche Botschaften er vermitteln will.

Graffiti-Künstler gestaltet Häuserwände in Weißenfels

Der Künstler Sokar Uno gestaltet zwei Häuserwände in der Weißenfelser Altstadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ - Es ist schon jetzt ein Hingucker in der Weißenfelser Altstadt: An der Fassade zweier Häuser an der Ecke Große Kalandstraße/Saalstraße entsteht ein großflächiges Kunstwerk. Voraussichtlich noch bis zum Sonntag wird der international renommierte Künstlern Sokar Uno daran arbeiten.