Nach dem erfolgreichen Fest der Vereine im letzten Jahr in Goseck fließt der Erlös an den örtlichen Kindergarten. Das nächste Fest vom 1. bis 3. September steht schon vor der Tür.

Frank Ruck (von links) vom Heimat- und Kulturverein Goseck und Alex Bährer von der Freiwilligen Feuerwehr Goseck überreichen einen Scheck über 500 Euro an Katrin Neumann, Leiterin der Kindertagesstätte in Goseck. Das Geld ist der Erlös aus dem Fest der Vereine, das 2022 seine Premiere feierte und 2023 zum zweiten Mal stattfindet.

Goseck/MZ - Kita-Leiterin Katrin Neumann strahlt, als sie am Mittwoch den Scheck über 500 Euro für den Gosecker Kindergarten entgegennimmt: „Jetzt können wir endlich ein zweites Fahrzeug für die Kinder kaufen. Dann gibt es keinen Streit mehr, wer mit dem Fahren dran ist“, sagt sie. Die Spende stammt von den Organisatoren des „Festes der Vereine“, das im vergangenen Jahr erstmals vom Heimatverein Goseck, der Freiwilligen Feuerwehr und der Landsportgemeinschaft Goseck 1923 (LSG) veranstaltet wurde. Die Veranstaltung war so erfolgreich, dass Einnahmen übrig blieben, die nun den Gosecker Kindern zugutekommen sollen, so Mitorganisator Frank Ruck.