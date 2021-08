„Gloria“ öffnet noch einmal die Türen - Rundgänge bei Weißenfelsern begehrt

Weissenfels/MZ/ari - Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Stadt Weißenfels noch einmal einen Tag der offenen Tür im ehemaligen Lichtspieltheater „Gloria“ in der Merseburger Straße an. Wie die Stadt weiter informierte, wird Oberbürgermeister Robby Risch Interessierten am Sonnabend, 21. August, von 9 bis 14.30 Uhr und am Sonntag, 22. August, von 9 bis 13.30 Uhr die Räumlichkeiten zeigen und über deren frühere Nutzung berichten. Die Rundgänge erfolgen in Zehnergruppen.

Rundgänge im Lichtspieltheater „Gloria“ begehrt: Laut Stadt hatten rund 150 Personen die Gelegenheit genutzt

Wie die Stadt am Dienstag auf MZ-Anfrage informierte, sind allerdings auch diese Rundgänge so gut wie ausgebucht. Bereits Ende Juli hatten sich zahlreiche Interessierte bei einem Tag der offenen Tür einen Eindruck von den baulichen Gegebenheiten und vom Zustand des Gebäudes verschafft.

Laut Stadt hatten rund 150 Personen die Gelegenheit genutzt, einen Blick in den ehemaligen Filmpalast zu werfen. Die Termine für die Rundgänge waren innerhalb weniger Tage ausgebucht. Nach der Wiederholung der Rundgänge wird das „Gloria“ ein Themenschwerpunkt beim Tag des offenen Denkmals am 12. September werden. Am 15. und 16. September ist ein Workshop im Kulturhaus geplant.