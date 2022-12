Glatteis sorgt für viele Stürze im Burgenlandkreis

Während es auf den Straßen größtenteils glimpflich ablief, sorgte der Eisregen am Montag für allerhand Ausrutscher. Die Winterdienste im Burgenlandkreis waren im Dauereinsatz.

Vor allem wer auf Wegen unterwegs war, die nicht geräumt werden, wie hier am Weißenfelser Stadtberg, musste am Montag aufgrund der Glätte besonders vorsichtig sein.

Weissenfels/MZ - Der prognostizierte Eisregen hat am Montagmorgen und -vormittag auch weite Teile des Burgenlandkreises erwischt und für teils enorme Glätte auf den Straßen gesorgt. So hatte beispielsweise ein Nessaer einen denkbar schlechten Start in den Tag. Als er mit seinem Auto sein Grundstück verließ und auf die Dorfstraße auffuhr, verlor er nach Polizeiangaben wegen der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hauswand.