Gier und hohe kriminelle Energie: Hat Rentner aus Weißenfels vorsätzlich Mieten heimlich einkassiert?

Weissenfels/MZ - Bis zuletzt beteuert der Angeklagte in Saal 18 des Amtsgerichts in Weißenfels seine Unschuld. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst und habe so gehandelt, wie es abgesprochen war“, sagt der 68 Jahre alte Rentner aus Weißenfels. Veruntreuung wirft die Staatsanwaltschaft dem Senior vor - er soll Mieteinnahmen dem Eigentümer einer Wohnung in Weißenfels verschwiegen und einbehalten haben.

