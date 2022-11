Gewässerumlage und Co.: Ausschuss in Hohenmölsen für neue Regelungen

Hohenmölsen/MZ - Der Haupt- und Finanzausschuss von Hohenmölsen hat in seiner Sitzung am Montag grünes Licht gegeben für die Neuregelung zweier Gebühren zum Thema Wasser. Zum einen geht es um die Gewässerumlage und zum anderen um Kosten für die Beseitigung von Regenwasser (die MZ berichtete). Die Ausschussmitglieder gaben zu beiden Beschlüssen einstimmig ihre Empfehlung an den Stadtrat. Der entscheidet in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 17. November, endgültig, ob die neuen Gebührenordnungen eingeführt werden.

