Metalldiebstähle sind im vergangenen Jahr in der Stadt ein großes Ärgernis gewesen. Warum die Vita eines verurteilten Täters auch von einem Bildungsversagen erzählt.

Gericht verurteilt Metalldieb in Weißenfels

Weißenfels/MZ. - In Weißenfels hat es im vergangenen Jahr zahlreiche Metalldiebstähle gegeben. Kurz vor Jahresende hat sich ein junger Mann wegen mehr als einem halben Dutzend solcher Fälle vor dem Weißenfelser Amtsgericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, nachts Regenfallrohre sowie Blitzableiter gestohlen zu haben. Zu den Tatorten zählen auch bekannte Weißenfelser Gebäude, wie etwa die ehemalige Stadtschule in der Marienstraße und das Weißenfelser Fürstenhaus in der Leipziger Straße.