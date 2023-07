Der Club geht in Sachen Jugendarbeit neue Wege. Welche Ziele man verfolgt und mit welchem alten Rivalen der Verein dabei nun wieder kooperiert.

Der Nachwuchsleiter des SSC Weißenfels, Martin Dietrich, auf dem Sportplatz am Röntgenweg.

Weissenfels/MZ - Im SSC-Trikot leitet Martin Dietrich an diesem Sommerabend das Training auf dem Sportplatz am Röntgenweg. Aber Moment mal: Normalerweise trainieren die Mannschaften des SSC Weißenfels doch im heimischen Stadtstadion, auf dessen Nebenplätzen oder in Uichteritz.