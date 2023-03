WEISSENFELS/NAUMBURG/MZ - Die Gemeinden des Burgenlandkreises müssen in diesem Jahr voraussichtlich mehr Geld in den Kreishaushalt zahlen. Nachdem sich bereits mehrere andere Ausschüsse des Kreistags für die Erhöhung von 36,63 Prozent im vergangenen Jahr auf 39,5 Prozent in diesem Jahr ausgesprochen hatten, gab nun auch der Finanzausschuss mit fünf Ja- und einer Nein-Stimme seinen Segen zur Festlegung der neuen Kreisumlage. Die endgültige Entscheidung zu der Kreisumlage sowie dem Kreishaushalt für dieses Jahr treffen die Mitglieder des Kreistags in dessen nächster Sitzung am kommenden Montag.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.