Geldwäscher aus Weißenfels landet vor Gericht

Weissenfels/MZ - Der Deal steht schon vor der Verhandlung, außerhalb des Protokolls: Legt der Angeklagte vor dem Weißenfelser Amtsgericht ein vollumfängliches Geständnis ab, kommt er mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr davon. Den Vorschlag bringt der Verteidiger an, das Gericht stimmt zu. Angeklagt ist ein 49 Jahre alter Unternehmer aus Weißenfels, der sich der Geldwäsche schuldig gemacht haben soll. Der Mann steht zum ersten Mal vor Gericht und ihm scheint nicht wirklich klar zu sein, dass er in einen Fall mit immenser krimineller Energie verwickelt ist.

1.000 Euro Belohnung

Hintergrund: Vor Kurzem ist ein 24-jähriger ehemaliger Lebensmittelhändler aus Weißenfels vom Landgericht in Halle wegen Drogenhandels zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden (die MZ berichtete). Zwei Dutzend Kilo Marihuana hatte der Mann mit einem Komplizen verkauft - und dabei einen Ertrag von 127.200 Euro erzielt.

Nun kommt der vor dem Amtsgericht angeklagte Weißenfelser ins Spiel: Er soll laut Anklage vor einem Jahr von dem 24-Jährigen 50.000 Euro erhalten haben. Das Geld, was aus den Drogengeschäften stammen soll, habe der 49-Jährige zunächst auf sein Konto eingezahlt und dann dem früheren Lebensmittelhändler auf dessen Konto überwiesen. Die Summe überwies er nicht mit einmal, sondern teilte sie in einzelne Beträge, die er nacheinander überwies und jeweils als Darlehen kennzeichnete. Damit sollte verschleiert werden, dass es sich um Geld aus illegalen Geschäften handelte, was dem Angeklagten laut Anklage bewusst gewesen ist. Als Belohnung erhielt der Unternehmer von dem 24-Jährigen 1.000 Euro.

„Einen Gefallen getan“

Der 49-Jährige zeigt sich - wie vorher vereinbart - geständig. Der Bruder des 24-Jährigen sei ein ehemaliger Angestellter von ihm gewesen. So entstand der Kontakt. Das Geld, so wurde ihm gesagt, sei geborgt und werde für einen Hauskauf benötigt. Jedoch habe der Angeklagte geahnt, dass dies nicht stimmt und das Geld aus illegalen Machenschaften stammt. Trotzdem hat er sich an der Geldwäsche beteiligt - wohl wissend, dass er eine Straftat begeht. „Ich habe nicht nachgedacht, auch was die Konsequenzen betrifft. Für mich war das wie ein Gefallen.“

Kopfschüttelnd reagiert die Richterin: „Sie sind ein gestandener Geschäftsmann. Ihnen muss doch klar gewesen sein, was da für Sie auf dem Spiel steht“, sagt sie. Neben der einjährigen Bewährungsstrafe wird dem Weißenfelser noch eine Geldauflage in Höhe von 7.000 Euro auferlegt. Das Geld kommt einer sozialen Einrichtung zu Gute. Die Summe will der Mann mit einmal bezahlen: „Was weg ist, ist weg“, sagt er.