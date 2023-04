Dem Bayerische Landeskriminalamt gelang ein Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger: Zwölf Beschuldigte sollen für etliche Sprengungen in Deutschland verantwortlich sein - darunter auch zwei Fälle in Sachsen-Anhalt.

Die Sparkasse in Lützen wurde in der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 2021 von Geldautomaten-Sprengern angegriffen. Lange tappte die Polizei im Dunkeln. Jetzt soll eine niederländische Gruppe dafür verantwortlich sein.

Lützen/Roßla/MZ - Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger: Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) hat Ermittlungserfolge gegen eine Gruppe von zwölf Beschuldigten aus den Niederlanden erzielt, die in ganze Deutschland für etliche Sprengungen und mindestens 90 Straftaten verantwortlich sein sollen. Darüber berichtete zuerst die Bild. Darunter sind auch zwei Fälle in Sachsen-Anhalt: die Geldautomaten-Sprengung am 27. Oktober 2021 in Lützen (Burgenlandkreis) und die am 17. Februar 2022 in Roßla (Südharz). Das bestätige LKA-Sprecher Ludwig Waldinger auf MZ-Anfrage.