Geldautomat der Postbank in Weißenfels attackiert

Weißenfels - Die Postbankfiliale in der Weißenfelser Saalstraße ist am Montagvormittag geschlossen geblieben. Kunden haben in der ehemaligen Hauptpost der Stadt vor verschlossenen Türen gestanden, weil sich in der Nacht zuvor gegen 2.42 Uhr ein Angriff auf den Geldautomaten im frei zugänglichen Vorraum ereignet hatte.