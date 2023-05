Weißenfels/MZ - Mehr als ein halbes Jahr nach einem Unfall in der Straße Zum Bahnhof sollen die Arbeiten zur Reparatur des Geländers in den nächsten Wochen beginnen. Darüber hat die Stadt auf MZ-Anfrage informiert. Am 21. Oktober war ein Lkw auf der Straße ins Schleudern geraten und in das Geländer geprallt. Die darunter befindliche Stützmauer wurde aus ihrer Verankerung gerissen und zum Teil verschoben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.