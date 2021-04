Geklaute Fahrräder sind zum Großteil wieder da

Weißenfels - Gute Nachrichten vom Bahnhof Weißenfels: Sieben der neun gestohlenen Miet-Fahrräder sind am Sonntag wieder aufgetaucht. Dies bestätigten der Betreiber des Weißenfelser Bootsverleihs, Heiko Frischleder, und ein Polizeisprecher gegenüber der MZ. Demnach seien die Räder am Sonntag gegen 7.50 Uhr von Beamten des Polizeireviers Burgenlandkreis in der Nähe des Bahnhofsgebäudes entdeckt worden. Alle gestohlenen E-Bikes befanden sich darunter. „Es fehlen noch ein Holland- und ein Trekking-Fahrrad“, so Frischleder.

Die Elektro-Fahrräder sind laut dem Besitzer bei dem Diebstahl beschädigt worden. Sie müssen nun erstmal zur Reparatur gebracht werden. Denn den Betreibern des Bootsverleihs und dem Fahrradverleih am Bahnhof sei es wichtig, dass die Räder den Mietern in dem Zustand ausgehändigt werden, wie vor dem Diebstahl. Ob die Versicherung für die Reparaturkosten aufkommt, ist laut Heiko Frischleder noch unklar.

500 Euro Belohnung ausgesetzt

Indes haben die Stadtwerke Weißenfels eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt und zwar für denjenigen, der Hinweise geben kann, die zur Ergreifung des oder der Täter und zur Rückführung des Diebesguts führen. Sollten mehrere Personen entsprechende Hinweise geben können, wird die Summe aufgeteilt. Gegenüber der MZ zeigte sich Stadtwerke-Geschäftsführer Lars Meinhardt erschüttert über den Diebstahl. Seit dem vergangenen Sommer gebe es eine Kooperation zwischen den Stadtwerken und dem Bootsverleih, in diesem Rahmen wurden sechs E-Bikes von den Stadtwerken gestiftet, um die Elektromobilität in Weißenfels voranzubringen. „Heiko Frischleder und sein Team leisten einen tollen Job. Durch solche Aktionen wird ihre Arbeit mit Füßen getreten“, kommentierte Meinhardt den Diebstahl der Räder.

Dieser soll in der Nacht zum Sonnabend passiert sein, die Fahrräder waren in einem verschlossenen Raum im Bahnhofsgebäude untergebracht. Laut Polizei verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt und stahlen die Drahtesel. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro, die meisten Fahrräder waren nicht mehr als ein Jahr alt. (mz)