Weissenfels/MZ - Der 81-jährige Berliner, der am 4. Juni als Geisterfahrer auf der B 91 bei Weißenfels einen Unfall verursacht hatte , hatte rund zwei Stunden zuvor bereits einen anderen Unfall. Davon erfuhr die MZ von einer Leserin. Veit Richter, Sprecher der Weißenfelser Autobahnpolizei, bestätigt diesen Hinweis. Demnach wollte der Mann an jenem Sonntag gegen 12.10 Uhr am Autobahnkreuz Rippachtal von der A 38 auf die A 9 auffahren.