Gegen Verwahrlosung in Weißenfels - Stadt rückt mit mehr als 40 Mitarbeitern an

Mit einer großangelegten Aufräumaktion geht die Stadt Weißenfels im Kornwestheimer Ring gegen Verwahrlosung in die Offensive. Die Aktion hat einen fünstelligen Betrag gekostet, wie es in dem Gebiet weiter gehen soll.

Weissenfels/MZ - Es ist ein Arbeitseinsatz, den die Stadt Weißenfels vorab ganz bewusst nicht an die große Glocke gehangen hat. Am Mittwochmorgen haben mehr als vierzig Mitarbeiter der Stadtwirtschaft gemeinsam mit Partnern eine großangelegte Aufräumaktion am Kornwestheimer Ring gestartet. Der Straßenzug im Norden der Neustadt hat in der Vergangenheit wiederholt aufgrund mangelnder Ordnung und Sauberkeit in der Kritik gestanden. Weil Verrohung und Rücksichtslosigkeit dort zuletzt immer stärker zugenommen hätten, ist das Rathaus nun in die Offensive gegangen.