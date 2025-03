Gefängnisneubau in Halle geplatzt - jetzt gibt es einen neuen Standort

Die alte JVA "Frohe Zukunft" in Halle: Hier sollte eigentlich neu gebaut werden, doch 2021 wurden die Pläne gestoppt.

Magdeburg/MZ - Der in Halle-Tornau geplante Gefängnisneubau ist endgültig gescheitert. Stattdessen plant Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) den Neubau nunmehr in Weißenfels (Burgenlandkreis). „Der Standort Weißenfels scheint gut geeignet und nun sind weitere Schritte zusammen mit der Stadt vorzunehmen“, sagte Ministeriumssprecherin Nancy Eggeling der MZ am Mittwoch.