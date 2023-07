Welche Arbeiten an dem alten Bauerngehöft vorgenommen werden und was den Eigentümer nun erwartet.

Gefahr für öffentliche Sicherheit: Landkreis muss Haus in Webau notsichern

Das marode Gebäude an der Hohenmölsener Straße in Webau

Webau/MZ - An der Hohenmölsener Straße in Webau wird diese Woche ein Haus notgesichert – in der Folge ist die Straße derzeit halbseitig gesperrt. Laut Ortsbürgermeister Bernd Hoffmann (CDU) handelt es sich um ein altes Bauerngehöft, das schon seit Jahren leer steht. Einen Eigentümer gibt es aber, teilt der Burgenlandkreis auf Nachfrage der MZ ist.