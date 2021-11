Gedenken an Novemberpogrome: Schüler der Weißenfelser Ökowegschule erinnern an jüdische Leidenswege in Weißenfels

Alexa Voigt war eine der Neuntklässlerinnen von der Ökowegschule die an jüdisches Leid in Weißenfels erinnerten.

Weissenfels/MZ - Sechs Millionen Juden haben den Holocaust nicht überlebt. Es ist eine verstörende wie abstrakte Zahl. Neuntklässlern der Weißenfelser Ökowegschule ist es am Abend des 9. November gelungen, das unermessliche Leid etwas greifbarer zu machen, welches zahlreichen Juden in der Stadt im Nationalsozialismus widerfahren ist. Unterstützt vom Weißenfelser Simon-Rau-Zentrum berichteten sie an authentischen Orten von tragischen Leidenswegen.

Schüler der Weißenfelser Ökowegschule erinnern an jüdische Leidenswege in Weißenfels

Da waren beispielsweise Jacob und Rosa Hofmann aus der Merseburger Straße, die 1938 enteignet worden sind. Beiden gelang noch die Flucht aus der Saalestadt. Im heute libyschen Bengasi sollen sie aber doch noch von Nationalsozialisten aufgegriffen und nach Italien deportiert worden sein, wo sich ihre Spur verlor. „Nur eines ist gewiss, den Holocaust überlebten sie nicht“, trug Schülerin Alexa Voigt auf einer improvisierten Bühne vor, die am Dienstagabend von Stolperstein zu Stolperstein umzog.

Dies sind im Boden verlegte Gedenktafeln, die einen mit dem Wissen um das Leid ihrer Namensgeber nun noch mehr innehalten lassen. „Ihr habt den Menschen wieder ein Stück weit ein Gesicht gegeben“, dankte der Weißenfelser Oberbürgermeister den Schülern zum Abschluss an der Synagoge in einem Hinterhof der Nordstraße.

Weißenfelser Synagoge wurde während der Novemberpogrome zerstört

Robby Risch schlug dabei auch einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und verwies auf Beleidigungen und Schmähungen im Internet. „Wir müssen uns die Gefahr des Hier und Heute sehr wohl bewusst machen“, mahnte er. 1938 wurde am 9. November ein Mob mobilisiert, den Hass auf die Straßen und in Häuser zu tragen. Das Datum markierte auch das Aus der Weißenfelser Synagoge.

An dieser wurden am Dienstag nicht nur Kränze niedergelegt. Die seit Jahren leerstehende Ruine wurde über die Nacht auch beleuchtet. Die Idee dazu stammt aus einer religiösen Siedlung in Israel nahe der jordanischen Grenze. Dort leben Nachfahren Weißenfelser Juden, zu denen Enrico Kabisch vom Simon-Rau-Zentrum eine Freundschaft pflegt. Mittlerweile hat sich die Aktion von Israel aus weltweit verbreitet. „Der Sinn dahinter ist, die Dunkelheit von 1938 zu erhellen. Man möchte die Dunkelheit verjagen und Licht in die Synagogen bringen“, erklärte Enrico Kabisch.