Gedenken an jüdisches Leben in Weißenfels

Weissenfels/MZ - In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es in Deutschland und Österreich zu einem Bruch: Wurden Juden zuvor schon diskriminiert, kam es nun in der „Reichspogromnacht“ zum Exzess offener Gewalt. Nachbarn zündeten Hand in Hand mit SA-Truppen Synagogen und jüdische Geschäfte an, stürmten Wohnungen, ermordeten Jüdinnen und Juden oder trieben sie in Folge der Ereignisse in den Selbstmord – auch in Weißenfels. Um die Schicksale der hiesigen jüdischen Familien nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, gab es anlässlich des Jahrestags der Pogromnacht am Mittwoch einen Stadtrundgang im Stadtteil Nord.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.