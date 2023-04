Gartenlaube in Wengelsdorf abgebrannt

In Wengelsdorf im Burgenlandkreis musste die Feuerwehr zu einem Gartrenlaubenbrand ausrücken (Symbolfoto).

Wengelsdorf/MZ - In der Nacht zu Montag ist in einer Kleingartenanlage in Wengelsdorf eine Gartenlaube abgebrannt. Das Häuschen konnte trotz Einsatzes der Feuerwehr nicht gerettet werden, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.