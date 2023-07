In Weißenfelser Orsteil Wengelsdorf ist eine Laube auf einer ungenutzten Gartenparzelle abgebrannt. Auch ein Schuppen wurde durch das Feuer beschädigt.

In Wengelsdorf bei Weißenfels musste die Feuerwehr zu einem Laubenbrand ausrücken (Symbolfoto).

WeißenfelsZMZ - In Wengelsdorf - einem Ortsteil von Weißenfels - ist in der Nacht zu Mittwoch eine Gartenlaube abgebrannt. Neben dem Häuschen auf einer ungenutzten Parzelle in der Dürrenberger Straße wurde auch ein benachbarter Schuppe beschädigt, teilte die Polizei mit. Zur möglichen Brandursache machten die Beamten allerdings keine Angaben.