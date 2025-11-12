Aus Pächtern sollen Eigentümer werden: Deswegen hat sich in Lützen ein Verein gegründet. Warum dessen Zulassung durch das Land aber so kompliziert und langwierig ist.

Garagenverein in Lützen: Wann er endlich offiziell tätig werden darf

Ein Teil des Garagenkomplexes in der Promenade in Lützen ist bereits abgerissen worden. Um die restlichen Garagen erhalten und weiterhin nutzen zu können, haben deren Pächter einen Verein gegründet. Bis dieser offiziell tätig werden darf, sind aber einige Hürden zu überwinden.

Lützen - Kaum etwas liegt dem Deutschen so sehr am Herzen wie sein Auto. Vor allem in der ostdeutschen DNA ist darüber hinaus der Wunsch nach einer Garage tief verwurzelt. Denn worauf man einst mehr als ein Jahrzehnt warten musste – das Auto –, dem gebührte stets auch eine besondere Behandlung – trockener Stellplatz inklusive.