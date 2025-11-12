Geduldsspiel um Garagen Garagenverein in Lützen: Wann er endlich offiziell tätig werden darf
Aus Pächtern sollen Eigentümer werden: Deswegen hat sich in Lützen ein Verein gegründet. Warum dessen Zulassung durch das Land aber so kompliziert und langwierig ist.
12.11.2025, 10:10
Lützen - Kaum etwas liegt dem Deutschen so sehr am Herzen wie sein Auto. Vor allem in der ostdeutschen DNA ist darüber hinaus der Wunsch nach einer Garage tief verwurzelt. Denn worauf man einst mehr als ein Jahrzehnt warten musste – das Auto –, dem gebührte stets auch eine besondere Behandlung – trockener Stellplatz inklusive.