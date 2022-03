Garagendach in Burgwerben nach Feuer eingestürzt

In der Straße Am Mühlrain in Burgwerben ist am Sonntag gegen 11.10 Uhr ein Holzstapel in Brand geraten. Das Feuer breitete sich nach Polizeiangaben auf einen Geräteschuppen und eine Garage aus, dessen Dach daraufhin einstürzte. Laut dem Weißenfelser Ortswehrleiter Steve Homberg waren die Feuerwehren von Burgwerben, Kriechau, Weißenfels, Reichardtswerben und Tagewerben mit rund 40 Kameraden vor Ort, ebenso ein Krankenwagen und ein Polizeiauto.

Neben einem Löscheinsatz vom Boden gelangten einige Kameraden über Leitern auf ein Flachdach, um das Feuer von oben zu bekämpfen. Es konnte somit relativ schnell gelöscht werden und der Großteil der Kameraden - mit Ausnahme einer Brandsicherheitswache - gegen 13 Uhr wieder abziehen. Eine Person erlitt eine leichte Verletzung und wurde ambulant behandelt. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden.

Jungs lösen Heubrand aus

Bereits am Freitagabend lagen dicke Rauchschwaden über Teilen von Weißenfels. Der Grund: Gegen 18.20 Uhr hatten ein Zwölf- und ein 13-jähriger Junge mit Streichhölzern rumgezündelt, wobei letztendlich rund 30 Heuballen an der Straße Am Forsthaus Feuer fingen. 38 Kameraden der Feuerwehren Weißenfels, Tagewerben und Reichardtswerben waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz, sagt Benjamin Köhn, Sprecher der Weißenfelser Feuerwehr. Die Nachlöscharbeiten hätten bis Samstagvormittag gedauert. Zu Schaden gekommen sei niemand. Auch habe eine angrenzende Hecke schnell gelöscht und somit verhindert werden können, dass das Feuer auf eine nahe liegende Gartenanlage übergreift.

Die Jungs waren laut einer Polizeisprecherin geständig. Sie wurden zu ihren Eltern gebracht. Außer vielleicht von ihnen drohe den beiden keine Strafe, da sie minderjährig sind.