Garagen in Weißenfels: Wird Abriss am Storchennest teuer für die Pächter?

Die Pachtgaragen am Storchennest in Weißenfels sollen einem Wohngebiet weichen. Wie die Stadt den besorgten Nutzern entgegenkommen möchte.

Die beinahe 300 Garagen am Storchennest in Weißenfels erwartet der Abriss.

Weißenfels - Das Bootshaus in Weißenfels ist am Dienstagabend proppenvoll gewesen. Gut 250 Betroffene sind zu einer nichtöffentlichen Informationsveranstaltung zur Zukunft des Garagenkomplexes am Storchennest gekommen. Diese lautet ganz klar: Abriss.