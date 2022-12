Garagen in Weißenfels droht das Aus

Das Weißenfelser Rathaus will den Komplex am Storchennest schnellstmöglich in ein Einfamilienhausgebiet verwandeln. Das Echo auf den Vorstoß fällt geteilt aus.

Weissenfels/MZ - Wenn junge Leute in Weißenfels Häuser bauen möchten, dann kann ihnen die Stadt häufig kein Angebot machen. Es fehlt schlicht an Baugrundstücken. Um das zu ändern, will das Rathaus nun den Garagenhof am Storchennest in Weißenfels West mit derzeit noch 289 Garagen zeitnah in ein Einfamilienhausgebiet mit rund 20 Häusern verwandeln.