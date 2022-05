Fußgängerüberweg in Höhe der Total-Tankstelle: Naumburger Straße in Weißenfels bald voll gesperrt

Weissenfels/MZ - Die viel befahrene Naumburger Straße in Weißenfels soll für Fußgänger sicherer werden. Darum entsteht im kommenden Monat ein Fußgängerüberweg in Höhe der Total-Tankstelle. Um diesen einrichten zu können, muss die wichtige Verkehrsader mehrere Tage lang voll gesperrt werden. Wie das Straßenverkehrsamt des Burgenlandkreises mitteilt, ist die Straße aller Voraussicht nach zwischen dem 2. November und dem 15. November dicht. Die Weißenfelser müssen sich in dieser Zeit also auf Verkehrseinschränkungen einstellen.