Fußgänger in Weißenfels hinterrücks mit Messer attackiert - Angreifer flüchtig

Weißenfels/MZ - Am 24.12.2021 gegen 22:45 Uhr bot ein Fußgänger in der Selauer Straße /Brücke über die B91 einem auf dem Bordstein sitzenden Mann an Hilfe an. Der vermeintlich Hilfsbedürftige winkte mit einer Geste ab und der Fußgänger ging weiter.

Kurz darauf griff der Unbekannte den Fußgänger von hinten an, und fügte ihm Stichverletzungen zu. Der Angreifer entfernte sich in Richtung Borau.

Der 32-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, der Angreifer konnte nicht festgestellt werden.