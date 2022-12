Fußball ohne Euphorie? - Wie Weißenfelser die WM in Katar verfolgen

Das DFB-Team kämpft um den Einzug ins Achtelfinale. Doch wie groß ist das Interesse in der Region an dem Event?

Ladenhüter: Die Nachfrage nach Fifa-Bällen und anderen Fan-Artikeln hält sich laut Mitarbeiterin Yvonne Bergmann in der Intersport-Filiale Heidenreich im Einkaufszentrum in Leißling in Grenzen.

Weissenfels/MZ - Keine Fähnchen auf den Autos, kein Public Viewing im Bierzelt und keine Fanmeilen – so richtig in Fahrt ist die Fußball-Stimmung vielerorts noch nicht gekommen. Lässt die Winter-WM in Katar die Leute kalt? Die MZ fragte vor dem Spiel der Deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica nach, wie die Menschen in Weißenfels und Umgebung das Event verfolgen.