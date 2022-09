Für Jung, Alt und alle dazwischen im Burgenlandkreis

Was die Mehrgenerationenhäuser in Weißenfels und Wetzendorf anbieten und künftig planen.

Die DRK-Mitarbeiterinnen Henriette Körber und Eva Dose tauschten sich mit IB-Mitarbeiterin Angela Reiniger (v.l.n.r.) am kürzlich gespendenten Airhockey-Tisch in Wetzendorf über ihre Mehrgenerationenhäuser aus.

Weissenfels/Wetzendorf/MZ - Sie sind für Alt und Jung da und machen ihren Namen damit alle Ehre: die Mehrgenerationenhäuser. Davon gibt es im Burgenlandkreis zwei, eines in Weißenfels, welches vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wird, sowie eines im Karsdorfer Ortsteil Wetzendorf, welches vom Internationalen Bund (IB) betreut wird. Ihre Angebote stellten sie am Mittwoch den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses des Kreistages in der Wetzendorfer Einrichtung vor.