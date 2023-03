Am Samstag und Sonntag gibt es am Schloss Goseck wieder Kunsthandwerk, Spiele und Musik. Was Besucher erwartet.

Frühlingsmarkt in Goseck eröffnet am Wochenende

Goseck/MZ - Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern auf der Skala nach oben und die ersten Knospen sind auch schon zu sehen. Kein Zweifel: Der Frühling steht vor der Tür. Bevor die neue Jahreszeit am Montag auch ganz offiziell im Kalender beginnt, gibt es an diesem Wochenende in Goseck schon einen kleinen Vorgeschmack: Am Samstag und Sonntag versammeln sich am Schloss wieder Kunsthandwerker, Händler und Musiker und laden zum Frühlingsmarkt ein.