Der Regionalverband der Gartenfreunde in Weißenfels leidet auch in dieser Saison unter Mitgliederschwund. Mit welchen Ideen man jetzt die Kehrtwende schaffen möchte.

Weissenfels - Zu heiß und zu trocken - so fasst Carsten Pietzonka die diesjährige Gartensaison kurz und knapp zusammen. Denn auch wenn mancher den August als eher durchwachsen in Erinnerung haben mag: „Der Niederschlag konnte die fehlende Feuchtigkeit im Frühjahr nicht wettmachen“, erklärt der Vorsitzende des Regionalverbandes der Gartenfreunde Weißenfels. „Denn der Boden war durch die lange Trockenzeit so hart, dass das Wasser nicht bis in die Tiefe aufgenommen werden konnte.“ Der 60-Jährige Reservist der Bundeswehr hat den Vorsitz des Verbandes vor etwa einem Jahr übernommen. Die anhaltende Trockenheit ist jedoch nicht sein Hauptproblem.

„Uns bereiten die sinkenden Mitgliederzahlen unserer Vereine Sorgen“, sagt er. Waren es vor Corona noch 3.100 Mitglieder im Verband, so beträgt die Anzahl derzeit nur noch 2.900. Über die Gründe kann Geschäftsführerin Sabine Maurer nur spekulieren. „Es fehlt offenbar das Interesse am Kleingärtnern“, vermutet sie. Dieses wolle man nun durch verschieden Aktionen wecken.

Nachdem das Erntedankfest am 14. September im Kulturhaus gefeiert wurde, lädt der Verband am 14. Oktober zur großen Obstausstellung mit kostenloser Sortenbestimmung ins Weißenfelser Rathaus ein. „Dann werden auch unsere Vereine mit Informationsständen vorm Rathaus vertreten sein.“

Warum es sich auch für junge Familien lohnt, einen Schrebergarten zu unterhalten? „Man weiß, was man isst“, so Maurer. „Das selbst angebaute Obst und Gemüse ist frei von Pestiziden und zudem auch noch frisch auf den Tisch.“ Außerdem biete das Vereinsleben Geselligkeit. „Diese soll nun wieder durch mehr festliche Aktivitäten in den einzelnen Sparten gestärkt werden.“ Nicht zuletzt sei ein Garten auch Erholungsfaktor. Als Verband sei man inzwischen auch nachsichtiger geworden, was die strenge Umsetzung der gesetzlichen Parzellenaufteilung betrifft. „Wir laufen nicht mit dem Maßband durch die Gärten und kontrollieren, ob wirklich exakt ein Drittel dem Obst- und Gemüseanbau gewidmet ist“, so Pietzonka. „Uns ist wichtig, dass die Leute etwas anbauen und dass die Parzelle gepflegt aussieht.“

Um junge Menschen für die Gartenarbeit zu begeistern, nimmt der Verband außerdem an einem Pilotprojekt der Beuditzschule teil, welches im Herbst anlaufen soll. Dabei sollen Kleingärtner den Schulklassen das Gärtnern näherbringen. „Wir möchten natürlich den jungen Leuten zeigen, wie viel Spaß das machen kann – und wie schön es ist, am Ende die Früchte seiner Arbeit zu genießen.“ In der Hoffnung, dass einige dabei auf den Geschmack kommen – und sich entscheiden, eine Parzelle in einem Verein zu übernehmen.

Obstausstellung mit Sortenbestimmung, 14. Oktober von 9 bis 14 Uhr im Rathaus Weißenfels.