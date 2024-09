Was bis zur Freigabe der Autobahn in Richtung Göttingen noch zu tun ist.

Schkortleben - Nach der schweren Explosion auf der Autobahnbrücke bei Schkortleben halten die Sanierungsarbeiten dort an. Ein Lastwagen war vor einer Woche an einem Stauende auf einen anderen mit Gasflaschen beladenen Lastwagen aufgefahren. Über mehrere Stunden hat es anschließend an der Unglücksstelle gebrannt. Dabei ist die Fahrbahn in Richtung Göttingen bis zu einer Tiefe von zehn Zentimetern beschädigt worden, erläutert Tino Möhring, der zuständige Sprecher für die Trasse bei der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH.