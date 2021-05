Freibad-Saison in Weißnfels bleibt weiter ungewiss

Weissenfels - Eine Öffnung des Weißenfelser Freibades ist in dieser Saison noch in weiter Ferne. Klar ist: An diesem Samstag, dem 15. Mai, wird das Bad nicht öffnen. Diese ohnehin vage Hoffnung hat sich längst zerschlagen. Und das gleich aus zwei Gründen: Zum einen lädt das Wetter dieser Tage keineswegs zum Planschen im kühlen Nass ein. Noch viel gravierender: Die Entwicklung der Corona-Pandemie lässt eine Öffnung der Freizeitstätte in nächster Zeit nicht zu.

Besuch im Freibad nur mit negativem Coronatest

Wie der Sport- und Freizeitbetrieb auf MZ-Anfrage informierte, hängt auch die Badesaison von der Inzidenz im Burgenlandkreis ab. Erst wenn der Landkreis irgendwann einmal an sieben aufeinander folgenden Tagen die Inzidenz von 100 unterschreitet, dürfe man am achten Tag öffnen. Voraussetzung für einen Besuch im Bad wären dann ein negativer Coronatest oder ein Impf- beziehungsweise Genesenennachweis. Derzeit ist der Landkreis jedoch noch immer relativ weit weg von einer stabilen Inzidenz unter 100.

Ungeachtet der unklaren Aussichten wird das Freibad am Kastanienweg weiter auf eine mögliche Saison vorbereitet. Wie der Sport- und Freizeitbetrieb berichtete, ist das Schwimmbecken mittlerweile gefüllt. Die Fundamente für die Kleinkinderrutsche und das feste Ein-Meter-Sprungbrett sind errichtet. Die Montage der Teile ist für Ende Mai geplant, nachdem der Beton genügend ausgehärtet ist. Ende Mai sollen ebenso die Sonnensegel für den neuen Wasserspielplatz aufgebaut werden. Im vergangenen ersten Corona-Jahr hatte das Weißenfelser Freibad seit Ende Mai geöffnet. Es wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das auch bei einer möglichen Öffnung in dieser Saison zur Anwendung kommen soll. (mz)