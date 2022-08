Freibad in Weißenfels am Sonnabend geschlossen

Das beliebte Freibad in Weißenfels ist am Sonnabend, 6. August, aus "technischen Gründen" geschlossen.

Weißenfels/MZ - Das Langendorfer Freibad wird am Sonnabend keine Abkühlung bieten. Denn die beliebte Freizeiteinrichtung in dem Weißenfelser Ortsteil bleibt den ganzen Tag geschlossen. Der Sport- und Freizeitbetrieb hat dies mit technischen Problemen begründet, ohne näher auf deren Ursachen einzugehen. Immerhin am Sonntag, den 7. August, soll das Freibad wieder den gesamten Tag öffnen. In der kommenden Woche öffnen sich die Tore des Freibads dann - trotz der Ferienöffnungszeiten - jeweils erst ab 12 Uhr und nicht schon ab 10 Uhr, teilt der Sport- und Freizeitbetrieb weiter mit. Das Freibad war 2019 nach einer umfassenden Sanierung wiedereröffnet worden und hat eine Kapazität von gut 2.000 Besuchern.